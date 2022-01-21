هيثم شعبان يعن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي

أعلن الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي بالجولة الثالثة من كأس الرابطة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع إنبي، في الثانية والنصف عصر غدا السبت، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع : مصعب البطاط - خالد صبحي - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني.

خط الوسط : محمود نبيل - محمد توني - كوامي بوانسو - حسام محمد - محمد حسن - بلال السعيداني - ايفانز منساه - محمد إبراهيم.

خط الهجوم : مصطفى ميسي - شادي حسين - باسم مرسي.