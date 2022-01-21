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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

داخل طرد أحذية حريمي.. إحباط تهريب مخدر الأيس بمطار القاهرة

صورة الطرد
صورة الطرد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من مسحوق الأيس المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الصادرة بجمرك طرود البريد السريع بالعتبة برئاسة محمود محمود السيد عصر مدير الجمرك وأثناء قيام  أيمن على حسن  رئيس الوردية بمعاينة طرد بريدي مصدر إلي السعودية بالبوليصة رقم Ej200411386EG بوزن ١.٧٠٠ جرام داخل مظروف بريدي بلاستيك، وبفتحه تبين أن بداخله 4 قطع ملابس وحذاء حريمي وبفحص الحذاء تلاحظ وجود تجويف بكعب كل فرده داخله كيس شفاف اللون به قطع وفتيفتات بيضاء اللون وزنها 20 جرام بوزن إجمالى 40 جرام يشتبه أن تكون لمخدر الآيس، وبعرضها علي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة أكدت الاشتباه وأن المضبوطات هي لمخدر الآيس، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالى 64 ألف جنيه.

 

قررت هالة محمود عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وتحريز  المضبوطات, وحرره هاني جميل يونان رئيس قسم الحركة بالجمرك .

الطرد المضبوط

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