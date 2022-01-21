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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب ومسن في حادثي تصادم بـ قنا

صدى البلد

لقى شاب مصرعه عقب انقلاب دراجة نارية أمام قرية بركة بطريق نجع حمادى الصحراوى، كما لقى مسن مصرعه أثناء محاولته عبور الطريق بمدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية بركة، نتج عنه مصرع كمال حسين الوردانى ١٥ عاماً ، وإصابة آخر.

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كما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بمصرع محمد عبدالوهاب ٧٠ عاماً ، صدمته سيارة أثناء محاولته عبور الطريق.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات ، وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ، فيما جرى نقل جثة المسن إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حادث مصرع مسن مصرع شاب نجع حمادى قرية بركة دراجة نارية

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