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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بداية فبراير.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

صدى البلد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والأمطار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المعروف أن شهر يناير أكثر الشهور برودة في العام، لافتا إلى أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة لمدة تصل لـ ١٥ يوم علي أن تنتهي الأسبوع المقبل.

 

وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن التغيرات المناخية هي السبب فيما نعيشه من موجات البرد الشديد، لافتا إلى أن درجات الحرارة تصل لـ ٥ درجات على محافظات الصعيد و٢ تحت الصفر في وسط سيناء.

 

وتابع الدكتور محمود شاهين رئيس مدير مركز التنبؤات والأمطار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع بداية شهر فبراير يبدأ التحسن في درجات الحرارة مع ابتعاد الكتل الهوائية، موضحا أنه سيكون هناك تحسن تدريجي في حالة الطقس بداية شهر فبراير المقبل.

 

 

محمود شاهين الاحوال الجوية حالة الطقس تحسن الطقس محمد على خير

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