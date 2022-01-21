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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المفتى يكشف أسس اختيار الزوج أو الزوجة لتكوين أسرة مستقرة.. فيديو

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الميثاق الغليظ للزواج يقتضي الامتزاج بين الطرفين وأن يحفظ كل من الزوجين سر الآخر وأن يكون ساترًا لعيوبه كما يكون ساتراً لعورته.

وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أول خطوة في تكوين الأسرة المستقرة هو حُسْن الاختيار وهو الضمان الحقيقي للنجاح في الحياة الزوجية.

أسس الاختيار

وعن معيار اختيار أحد الطرفين للآخر قال مفتي الجمهورية:ففي جانب المرأة أخبر رسول “ص” تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك".

وأردف شوقي علام: وفي هذا إشارة قوية لضرورة وجود صفات الأصالة والقيم والمبادئ المعبر عنها بالدين، ولا مانع من امتزاجها بغيرها، ولكن لا يمكن بحال الاستغناء عن الدين والقيم.

وحول معايير اختيار الرجل قال مفتي الجمهورية: «إن النبي “ص” قد أرشد النساء وأولياءهن إلى أساس اختيار الأزواج على أساس الخُلق والدين بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض».

وشدد شوقي علام على أن حماية الأسرة من التقلبات والعواصف يتطلب الاستعداد لعقد الزواج بكل إجراء من شأنه تحقيق حماية الأسرة فهو أولى من الاستعداد للمشروعات الكبيرة.

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