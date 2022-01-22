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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 22 يناير 2022

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22 يناير 2022 على مستوى الأعيرة المختلفة، وفقا للشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.
 وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 918 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 803 جنيهات.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 688 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة إلى 6424 جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا   28541 دولارا للأوقية.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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