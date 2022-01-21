الإفتاء: المرأة تأثم إذا طلبت الطلاق في هذه الحالة | فيديو

نصح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأزواج، إذا ما عزموا الطلاق، أن يكتفوا بطلقة واحدة؛ حتى تكون لديهم الفرصة لمراجعة زوجاتهم، إذا صفي الأمر بينهما.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون المصري يحتسب الطلاقَ طلقة واحدة؛ إذا لفظه الزوج ثلاثًا؛ حفاظًا على الأسرة.

أحكام الطلاق

وأوضح المفتي أن بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية.

وتابع المفتي،من هذه الأحكام نهي المرأة عن طلب الطلاق من دون سبب أو مبرر؛ فتأثم إذا طلبت الطلاق دون سبب، وكذلك على الزوج ألا يلجأ للطلاق إلا في وجود مبررات وأسباب وجيهة، وضرورة وجود المبررات لا يتعارض مع عدم معرفتنا لأسباب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لبعض نسائهم فلعل هناك مبررات لم تصلنا.