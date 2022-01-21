نشرة أخبار العالم.. الجيش المصري يتقدم في ترتيب الأقوى عالميا.. الصحة العالمية تحذر من سلالات أخطر من أوميكرون.. وإثيوبيا تعلن مرحلة ثانية من الحرب ضد قوات تيجراي

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الأول عربيا.. الجيش المصري يتقدم في ترتيب الأقوى عالميا

تقدمت مصر على تركيا في تصنيف "جلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم للعام 2022، حيث حلت في المرتبة 12، وتركيا في المرتبة 13، فيما جاءت إيران بالمرتبة 14.

وحلت السعودية في المرتبة 20 في هذا التصنيف للقوة النارية لدول العالم، متجاوزة دولا متقدمة مثل كندا وبولندا والسويد وجنوب إفريقيا.

ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.

سلالات جديدة أخطر من أوميكرون.. تحذير صادم من الأمم المتحدة بشأن كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من إمكانية ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ستكون أخطر من متحور "أوميكرون" الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم.

وقال جوتيريش في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كوفيد-19.. أوميكرون تحذير جديد، النسخة التالية ممكن أن تكون أخطر".

وأضاف أن "وقف انتشار العدوى يجب أن يمثل بندا أساسيا في الأجندة بكل مكان.. وفي الوقت ذاته لا يمكن استغلال الفيروس كغطاء لتقويض حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية وحرية الصحافة".

تصعيد مع الصين| وزير دفاع أستراليا يكشف حقيقة نشر غواصات نووية بريطانية بالمحيطين

قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، اليوم الجمعة، إن أستراليا والمملكة المتحدة لم تناقشا إمكانية نشر غواصات نووية بريطانية في القارة الأسترالية، في حين أنه من المتوقع زيادة تواتر التدريبات العسكرية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالتمركز للغواصات النووية البريطانية، لا يوجد اقتراح على الطاولة لتوفير القاعدة الإضافية.

وفي المستقبل، نظرًا لطبيعة العلاقة، فقد يكون شيئًا نناقشه في وقت مناسب إذا كان مناسبًا لكلا الطرفين، حسبما قال داتون في مؤتمر صحفي عقب المشاورات الوزارية بين أستراليا والمملكة المتحدة.

إثيوبيا تعلن عن مرحلة ثانية من الحرب ضد قوات تيجراي

أعلنت إثيوبيا استعداد الجيش للمرحلة الثانية من الحرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مؤكدة أن الحرب "لم تنته بعد".

وقال نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، الجنرال أبباو تادسي إن "الجيش أكمل المرحلة الأولى من الحرب ويستعد للمرحلة المقبلة"، حسب إذاعة "فانا" الإثيوبية.

وأشار إلى أن قوات تيجراي لم توقف مضايقاتها واستمرت بجرأة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، على حد قوله.

واعتبر الجنرال أن الانتصارات التي حققتها القوات الإثيوبية في استعادة المدن والبلدات التي كانت تحت سيطرة قوات تيجراي بأنها تمثل ضربة موجعة، تكبد فيها مسلحو الجبهة خسائر بشرية ومادية فادحة.

6 تحت الصفر.. مدن بالسعودية تسجل انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة لم يحدث منذ 30 عاما

تعيش عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج 6 مدن في شمالي البلاد، ووصلت في بعضها إلى 3 درجات تحت الصفر.

ومن المنتظر أن تشتد البرودة، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط السعودية، 3 درجات تحت الصفر، حسبما نقلت "فرانس برس" عن المركز الوطني للأرصاد.

وتؤثر كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا راهنا على مناطق شاسعة من المملكة الصحراوية.

دولة عربية تمنع إقامة صلاة الجمعة في المساجد

أصدرت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي في سلطنة عمان، عددا من القرارات المهمة بشأن جائحة كورونا في البلاد، حيث تمثلت تلك القرارات في تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفين الذين يطلب منهم عدم الحضور الى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.

كما نصت القرارات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية اليوم علي تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض.

وشددت أيضا علي تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

تونس.. فتح تحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية

قررت السلطات في تونس فتح تحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ الجهاز السري لحركة النهضة.

وجاء القرار إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.