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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم على معلول.. تعافي 9 لاعبين توانسة قبل مواجهة نيجيريا غدا فى أمم أفريقيا

مباراة تونس ونيجيريا
مباراة تونس ونيجيريا

أظهرت نتائج التحاليل السريعة التي أجريت خلال الساعات الماضية تعافي 9 لاعبين بصفوف منتخب تونس تعرضوا للإصابة مؤخرا بفيروس كورونا.

 

ويخوض منتخب تونس مواجهة صعبة أمام نيجيريا غدا الأحد بمدينة جاروا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون وتستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل فى نسختها الـ 33 بمشاركة 24 منتخبا.

 

وضمت قائمة التسع لاعبين الذين تعافوا من فيروس كورونا كل من: علي معلول ووهبي الخزري وعصام الجبالي وغيلان الشعلالي وأيمن دحمان ونعيم السليتي وديلان برون ومحمد أمين بن حميدة ويوهان توزغار.

 

ووفقا لتقارير إعلامية فإن اللاعبون التسعة سوف يخضعون اليوم السبت إلى تحليل PCR تحت اشراف اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للوقوف على الحالة النهائية لعناصر نسور قرطاج.

 

وخسر نسور قرطاج أمس أمام جامبيا بنتيجة (0-1) في ختام دور المجموعات، ليتأهل منتخب تونس لثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

 

وسينتقل المنتخب اليوم إلى مدينة جاروا في الكاميرون، لمواجهة نيجيريا بعدما خاض نسور قرطاج منافسات دور المجموعات في مدينة ليمبي التي تبعد نحو 1300 كلم عن جاروا.

 

تاريخ مواجهات تونس ونيجيريا

وستكون مباراة الأحد بين المنتخبين التونسي والنيجيري المواجهة رقم 20 بينهما بما أنهما تقابلا في 19 مباراة على مر التاريخ وفي مختلف المسابقات.

 

وفاز نسور قرطاج في 6 مباريات مقابل 6 انتصارات لنيجيريا و انتهاء 7 مواجهات بالتعادل و سجلت تونس 24 هدفًا بينما استقبلت شباكها 18 هدفًا.

 

وسبق أن تقابل المنتخبين التونسي و النيجيري، في 5 مباريات بكأس الأمم الإفريقية، أوّلها في دورة 1978 بغانا ، في مباراة تحديد المركز الثالث.

 

وحين كانت النتيجة (1-1)، ألغيت المباراة بعد خروج تونس في الدقيقة (42) احتجاجا على الحكم ، لتفوز نيجيريا (2-0) ، و تم إبعاد نسور قرطاج من البطولة التالية.

 

ثُمّ تواجها في نسخة 2000 التي أقيمت في غانا و نيجيريا بدور المجموعات و انتهت بفوز نيجيريا على نسور قرطاج، بنتيجة (4-2).

 

وفي دورة 2004 بتونس ، فاز نسور قرطاج في نصف النهائي على نيجيريا بركلات الترجيح (5-3) ، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل (1-1).

 

وفاز نسور نيجيريا في ربع النهائي على تونس، بركلات الترجيح (6-5)، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل (1-1) في دورة 2006 بمصر.

 

وفي دورة 2019 بمصر، خسر منتخب تونس من جديد أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ، بهدف دون رد سجله أوديون إيغالو.

 

وكانت النتيجة الأكبر في مواجهات المنتخبين تعود لسنة 1984 ، حينما انتصر منتخب تونس بخماسية نظيفة، في مباراة ودية بالعاصمة تونس.

 

وتعود آخر مواجهة بين تونس ونيجيريا، ليوم 13 أكتوبر 2020 وكانت مباراة ودية، أقيمت على ملعب سانت فايت آرينا بالنمسا وانتهت بالتعادل (1-1).

 

وافتتحت نيجيريا التسجيل عن طريق كيليتشي إيهيناتشو بالدقيقة (21) قبل أن يسجل محمد دراغر هدف التعادل بالدقيقة (43).

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