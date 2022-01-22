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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى ضحكة في الدنيا .. مريهان حسين تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها

عيد ميلاد نبيلة
عيد ميلاد نبيلة عبيد

هنأت الفنانة مريهان حسين  النجمة  نبيلة عبيد بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .


ونشرت  مريهان حسين فيديو  للنجمة نبيلة عبيد و علقت قائلة :كل سنة وانتي أحلى بلبلة و احلى ضحكة في الدنيا ربنا يديكي الصحة و طولة العمر يا حبيبة الكل.

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احتفلت امس النجمة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 77، بعد مسيرة فنية طويلة وحضور اجتماعي دائم تمتع به الجمهور بطلتها وضحكتها الشهيرة، وتتحدث في المحافل الفنية عن مشوارها التمثيلي وكواليس حياتها الخاصة والفنية.


شكلت نبيلة عبيد ثنائيات فنية مع العديد من النجوم وحققت معهم نجاحات سينمائية كبرى أبرزها الفنان محمود عبد العزيز في "العذراء والشعر الأبيض"، ونور الشريف في "الشيطان يعظ"، وأحمد زكي في "الراقصة والطبال" ويوسف شعبان في "حارة برجوان" و"الآخر" مع محمود حميدة وغيرهم من أعمالها الشهيرة.


كانت حياة نبيلة عبيد مليئة بالمغامرات التي بدأت مع دخولها عالم الفن بدون علم أهلها، بعدما تعرفت على المخرج عاطف سالم أثناء دراستها في الجامعة وعرض عليها العمل في فيلم "مفيش تفاهم"، الذي شاركت به بدون علم أهلها عام 1961.

تخوفت نبيلة عبيد من رفض أسرتها عملها في مجال التمثيل، ولكن بعد وساطة من أقاربها وافقت أسرتها على دخولها الفن والمجال الذي حققت به نجاحات كبرى في حياتها.


قدمت نبيلة عبيد كوال مشوارها أكثر من 100 عمل تتركز معظمها في السينما، إلى جانب أعمالها التلفزيونية الشهيرة التي كان منها العمة نور وسجن الزوجية وآخرها مسلسل سكر زيادة.

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