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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محاولة بائسة من تحت البطانية.. مريهان حسين:«بحاول اتدفا قبل ما أطلع أصور»

مريهان حسين
مريهان حسين

نشرت الفنانة  مريهان حسين ، صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

 

وظهرت مريهان حسين في الصورة من تحت البطانية و علقت قائلة:" محاولة بائسة اني اتدفا قبل ما أطلع أصور ". 

 

وتقوم حاليا مريهان حسين بتصوير  مسلسل نقل  عام اللذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم الفنان محمود حميدة، الفنانة سوسن بدر، محمد محمود عبد العزيز، خالد محمود، مريهان حسين، دينا، أحمد بدير، سميحة أيوب، محسن محي الدين، نور خالد النبوي، ومن اخراج عادل أديب.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجه لمسلسل نقل عام، الأفيش الرسمي للعمل ، والذى يضم كل من محمود حميدة وسوسن بدر والفنان أحمد بدير.

العمل من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني ويمثل التجربة الرابعة لبطله محمود حميدة في مجال الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل من مسلسلات ميراث الريح والأب الروحي ولما كنا صغيرين والذى عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي ، وشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم خالد النبوى وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم .

مريهان حسين انستجرام التواصل الاجتماعي دراما رمضان نجوم الفن

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