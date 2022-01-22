أمريكا.. مقتل ضابط وإصابة آخر في إطلاق نار بنيويورك

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطيرة وذلك في إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول قوله إنه تم إطلاق النار على عدة أفراد شرطة في هارم بنيويورك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع القرب من مستشفى هارلم؛ حيث استجاب ضابطان بالزي الرسمي لنداء العنف الأسري الذي يتعلَّق بأم وابنها،

وقالت شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية إن أفراد الشرطة أطلقوا النار على المشتبه به والذي تم التعرف عليه وتحديد هويته وهو، لاشون مكنيل، 37 عامًا، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وقالت ثلاثة مصادر في الشرطة: إن شرطيًّا ثالثًا في مكان الحادث، وهو ضابط مبتدئ في شرطة نيويورك، أطلق النار على ماكنيل بعد أن أُصيب الضابطان بنيران، ولم يُصبْ ذلك الضابط الثالث بأي رصاص.

