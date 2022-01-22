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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدرس إجلاء الموظفين غير الأساسيين بسفارتها في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، بأنه من المرجح أن تبدأ الولايات المتحدة في إجلاء أشخاص من سفارتها في أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وبحسب “سي.إن.إن”، فقد طلبت السفارة الأمريكية في كييف من وزارة الخارجية السماح للعائلات والموظفين غير الأساسيين بالمغادرة، بينما أبلغت الولايات المتحدة أوكرانيا أنها من المرجح أن تبدأ عمليات إجلاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لعائلات الدبلوماسيين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستجلي أفراد عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، وسط تصاعد الموقف هناك.

وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها، في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا. 

وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.

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