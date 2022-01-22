أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت 22-1-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة ، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 22-1-2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى3.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.75 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 8 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان بـ9 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 10 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ1.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر البصل الأخضر إلى 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم السبت

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 5 جنيه، واليوسفي إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأصفر إلى 20 جنيها، والعنب المستورد الاسود 20 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 20 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 9 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 10 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ11 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.