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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة غسل الأموال.. حبس 15 شخصا على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بحبس 15 شخصا بتهمة غسيل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية

عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق معقطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  15 شخصا " لـ 7 منهم معلومات جنائيةمقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ ماليةكبيرة  ومحاولتهم غسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

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حبس

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