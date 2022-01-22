برلماني يطالب بوضع أجهزة الرادار على مختلف الطرق للحد من نزيف الأسفلت

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الحكومة وضع اجهزة الرادار بمختلف الطرق خاصة الصحراوية والزراعية التى تربط بين المحافظات على مستوى الجمهورية الحد من حوادث الطرق ونزيف الاسفلت، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.

كما طالب "قورة " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بنشر الدوريات المرورية على مختلف الطرق لضبط المخالفين من قائدي جميع السيارات مع اجراء تحاليل المخدرات بصفة مفاجئة لقائدي السيارات بصفة عامة وقائدى سيارات النقل الثقيل والاتوبيسات والميكروباصات بصفة خاصة.

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة ان غالبية حوادث السيارات على الطرق السريعة تكون بسبب السرعة الجنونية لقائدي سيارات النقل الثقيل والميكروباصات، محذراً من التهاون فى تطبيق القانون على جميع المخالفين للحفاظ على ارواح المواطنين.

كان حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي أعلى طريق أسيوط الغربى قبل بوابة رسوم دهشور قد اسفر عن اصابة 19 شخصا و 3 متوفين ونقلتهم سيارات الاسعاف الى المستشفيات القريبة منها و يقوم رجال المرور بعمليات رفع لحطام الحادث من المكان.

كانت غرفة عمليات للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربى قبل بوابة الرسوم بدهشور، بعد اصطدامه بسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.