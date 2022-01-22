برلماني بمناسبة عيد الشرطة: الشعب مستمر فى تقديم أبنائه للحفاظ على أمن مصر

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بالتهنئة القلبية الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود والافراد داخل جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال 70.



وقال " قاسم "، خلال بيان له، اليوم، إن جميع العيون الساهرة داخل جهاز الشرطة المصرية أكدوا للرأى العام المصرى أنهم قادرون على تحقيق الأمن والاستقرار فى جميع انحاء البلاد وأن لديهم عقيدة راسخة فى قلوبهم أنهم وهبوا حياتهم لتحقيق الامن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم متوجهاً بتحية اجلال لشهداء مصر الابرار الذين لم يترددوا لحظة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها.



وأكد النائب محمود قاسم أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت نيابة عن العالم كله فى كسر وسحق الارهاب والارهابيين لتؤكد للعالم كله أن هذا الشعب العظيم لم يتردد لحظة ومستمر بل يتفاخر فى أن يقدم ابناءه الأبطال لمصر للحفاظ على أمنها واستقرارها وافشال جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات التى تواجهها داخليا.