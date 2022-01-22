عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك الاستثمار الأوروبي يقدم مليار يورو لدعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا

بنك الاستثمار الاوروبي
بنك الاستثمار الاوروبي

كشف بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) عن تقديم ضمان بقيمة 91 مليون يورو لمحفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأها بنك Banco BPM الإيطالي، والتي تهدف إلى توفير التمويل والسيولة اللازم لهذه الشركات من خلال توفير قروض مدعومة يبلغ مجموعها حوالي مليار يورو، كجزء من حزمة الإجراءات البالغة 540 مليار يورو التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في عام 2020 والمخصصة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والتباطؤ الإنتاجي الناجم عن انتشار وباء كورونا.


ووفقا لبيان للبنك، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم الشركات الإيطالية المتضررة من الوباء من خلال تسهل عمليات البنك الإيطاليBanco BPM لتوفير موارد تمويل متوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

من جهته، قال آلان جودار، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الاوروبي EIF، إن صندوق الضمان الأوروبي تأسس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا في أعقاب الوباء، مضيفا أنها "أول معاملة توريق في إيطاليا في إطار صندوق تعديل العولمة الأوروبي، وبفضلها ستوفر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإيطالي تمويلا إضافيا للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة مما يدعم احتياجاتهم للحفاظ على أعمالهم وتطويرها بالإضافة إلى حماية الوظائف".
 

وفي السياق، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي Banco BPM، جوزيبي كاستاجنا، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي جاءت نتيجة تعاون عالم التمويل والتسويق والتجارة ودعم الشركات المتضررة من الوباء من خلال عمليات كبيرة والتي تعد شكلا من أشكال الدعم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتجاري لإيطاليا.

ويعد الضمان الجديد ثالث عملية توريق موقعة بين مجموعة البنك الأوروبي والبنك الايطالي Banco BPM، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، حيث جرى توقيع أول عملية في يونيو 2019 بقيمة 55 مليون يورو والثانية في ديسمبر 2020 بقيمة 76.6 مليون يورو.
 

بنك الاستثمار الأوروبي الشركات الصغيرة إيطاليا قروض

موضوعات متعلقة

بنك الاستثمار الأوروبي يوقع اتفاقية بقيمة 45 مليون يورو لدفع عملية التحول الأخضر في الدنمارك

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ استثمارات في رومانيا لتحديث شبكات توزيع الكهرباء

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري: 18.2% زيادة في الصادرات و2% ارتفاعا بالاحتياطي النقدي

"مصر الخير" تعلن افتتاح وحدة الأمومة والطفولة لخدمة 75 ألف مواطن برأس غارب.. غدا

ضمن حياة كريمة .. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات

ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد ؟ دار الإفتاء تجيب

هنطرد في الشارع.. مخرج وزوج فنانة شهيرة يستغيث

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة في كأس الرابطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترقب مصري.. موعد قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

الصحة : قرارات جديدة تطبق من اليوم بشأن كورونا... تعرف عليها

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

المجلس القومي للأجور يُعلن موعد تنفيذ قرارالرئيس بزيادة الحد الأدنى|فيديو

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

فيديو

حقيقة تغيير نظام الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب أوميكرون.. مستشار الرئيس يوضح |فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها أبطال مسلسل ولهان في الصليبة

فيديو جراف.. بعنا البيت.. أبرز تصريحات أرملة الفنان يوسف شلبي عن مرضه

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ