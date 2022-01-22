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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرارات جديدة للمجلس الأعلي للجامعات.. و2 أبريل غرة رمضان فلكيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبارالتعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

أبرزها الالتزام بجدول الفصل الدراسي الثاني.. قرارات جديدة للمجلس الأعلي للجامعات
 

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بجامعة أسوان، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان، برئاسة د. أيمن عثمان رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

مفيش إغلاق.. مدارس النيل المصرية تنفي انتشار كورونا بين طلابها
أصدرت وحدة مدارس النيل المصرية ، بيانا عاجلا لـ أولياء أمور طلاب مدارس النيل المصرية الدولية ، ردت خلاله على كافة الاستفسارات الخاصة بـ نظام الدراسة والامتحانات في ظل تخوفات المصريين حاليا من متحور كورونا الجديد اوميكرون .

 

5 نصائح.. جامعة عين شمس تقدم نصائح للوقاية من متحور أوميكرون
أعلن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس، 5 نصائح للوقاية من كوفيد-19 ومتحور أوميكرون، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

شاهد.. طلاب أولى ثانوي يستخدمون التابلت في لجان الامتحانات الورقية
سمحت المدارس الثانوية اليوم لطلاب الصف الاول الثانوي بإصطحاب التابلت داخل لجان امتحانات الصف الاول الثانوي، مع اتاحة امكانية الاستعانة بما عليه من مصادر تعليمية رقمية في حل اسئلة امتحان اللغة العربية الذي ينعقد ورقيا بنظام الكتاب المفتوح.

 

تعليم الكبار.. 3 منابع رئيسية للأمية في مصر أبرزها التسرب من التعليم
قال الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ان هناك ثلاثة منابع رئيسية للأمية في مصر، الأول عدم التحاق الطفل بالتعليم، والثاني هو التسرب من التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ووزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لغلق هذا المنبع، أما الثالث هو عدم التواصل مع المتحرر من التعليم بإهماله فيفقد ما تعلمه في محو الأمية.

 

السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان فلكيا
أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 1 أبريل (يوم الرؤية)، 29 من شعبان .

خبراء: ظاهرة التسرب من المدارس ناقوس الخطر وتعيق نمو المجتمع وتطوره
ظاهرة التسرب المدرسي هي انقطاع الطالب عن الدراسة وعدم إتمامه للمراحل الأولى من تعليمه، وهي من الظواهر الخطيرة المنتشرة بشكل كبير في مختلف المجتمعات، حيث تؤثر في الطفل سلبا وتعيق نمو المجتمع وتطوره، وتقدمه في مختلف مجالات الحياة، وتحدث هذه الظاهرة للعديد الأسباب التي ينبغي تسليط الضوء عليها لمعالجتها، وبالتالي حل هذه المشكلة وهذا ما سنعرضه من خلال خبراء للتعليم.

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