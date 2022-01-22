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رئيس التحرير
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برلمان

أمين زراعة الشيوخ: مشروعات الاستزراع السمكي حققت اكتفاء ذاتيا عالي الجودة

النائب جمال أبوالفتوح
النائب جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إجراء أعمال التطوير الشاملة للبحيرات المائية والعمل على زيادة عمقها، أحدث تنوعا بيولوجيا فيها، مضيفاً أن مشروعات الاستزراع السمكى حققت طفرة كبيرة ، تساهم بشكل أساسي فى تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك عالية الجودة، ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز فى البروتين الحيوانى للمواطن المصرى، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

 

وأضاف "أبوالفتوح"، أنه من المُتوقع تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الأسماك خلال المرحلة المقبلة، حيث أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا، والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى "السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس"، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها منع طرق الصيد المخالفة نهائياً، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضاً تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

 

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى مليوني طن سنويًا، معتبرًا تحقيق ذلك بأنه من أكبر إنجازات الدولة خلال السنوات الأخيرة.

 

وقال "أبوالفتوح"، إن انتاج مصر من الأسماك يعتمد بنسبة كبيرة على الاستزراع السمكى، موضحاً أن إنتاج مصر من الأسماك وصل إلي 2 مليون طن بعد أن كان مليونا و400 ألف طن خلال عام 2014، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية وأيضاً العمل على منع التعديات عليها ومنع طرق الصيد المخالفة، فضلا عن تشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للانتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

الاسماك مشروعات الاستزراع السمكي السد العالى مجلس الشيوخ المشروعات القومية المزارع السمكية

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