اللواء مشهور وجمعة يحضران مراسم قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري بكرة القدم برئاسة جمال علام، اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون ووائل جمعة مدير المنتخب، بحضور قرعة الدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، كممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقام مراسم القرعة اليوم في مدينة دوالا الكاميرونية التي وصلها أمس المنتخب الوطني استعدادا للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.

ويجري الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم السبت، قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك في تمام الساعة 5 مساء.

ويترقب منتخب مصر، منافسه لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر .

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب على ان يتأهل 5 منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم.

ووفقا للتصنيف شهر فبراير 2021 سيتم تقسيم المنتخبات الي مجموعتين بحيث يلعب أصحاب التصنيف الأعلى أمام منتخب من التصنيف الأقل .

ويأتي في التصنيف الأول كل من: (السنغال، الجزائر، تونس، نيجيريا، المغرب).

وفي التصنيف الثاني: مصر، غانا، مالي، الكونغو، الكاميرون.