تعرف على موعد مباراة مصر والسنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

أسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغالي.

ويخوض منتخب مصر مواجهة السنغال، لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر .

حدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراة مصر والسنغال في جولة الذهاب يوم 24 مارس 2022 وستقام في القاهرة.

وتقام مباراة مصر في الإياب يوم 29 مارس المقبل في ملعب السنغال.

التصفيات الافريقية

واستطاعت مصر الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية، وذلك بعد أن احتلت المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، ولكن التصنيف الشهري للفيفا جعل مصر في المركز 45 على العالم والسادس إفريقيا، لتأتي مصر في التصنيف الثاني.