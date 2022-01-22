تصل لـ 9 درجات.. استمرار الأجواء الباردة في البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية، إنه من المتوقع أن تنخفض سرعة الرياح تدريجيًا بدءاً من مساء هذا اليوم على أن تعاود نشاطها مرة أخرى نهاية الأسبوع.

وتابعت الأرصاد الجوية البحرينية إن الأجواء الباردة ستستمر خلال الأيام القادمة خاصةً خلال ساعات الليل والصباح حيث متوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى (من 9 إلى 13 درجة مئوية).

وكانت توقعت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى وقت سابق بأن طقس اليوم السبت سوف يكون بارداً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.

كما حذرت من رياح قوية السرعة ورياح غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً.

وذكرت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 16 درجة مئوية، والصغرى ٩ درجات مئوية.

وفيما يتعلق بارتفاع الموج، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تسجل من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر.