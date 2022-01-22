قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط ينظم مسابقة للأطفال

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، تضمنت ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين رسم حر بعنوان "تضحيات رجال الشرطة".

أعقب ذلك ورشة أشغال فنية للفنانة ميادة شيريت، ورشة اكتشاف مواهب في مجال الموسيقي والغناء للمايسترو الفنان نصر الدين أحمد سيد، كما قدمت هبه محمد عبود ورشة حكي لقصص بعنوان "العيون الساهرة" "ورسالة من قطرة مياه" و"طيور لا تطير"، تلاها مسابقة ثقافية للأطفال لتنمية الوعي وتشجيع الأطفال علي الإطلاع المستمر بالمكتبة.

أشغال فنية

وأقيمت عدة ندوات منها ندوة بعنوان "الشعر العربي" قدمها الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق وتحدث عن أنواع الشعر وكيفية كتابته، إلى جانب ندوة للتعريف بالقصة القصيرة للأطفال للقاص عاطف العزازى، بجانب اقامة ندوة عن التنمية البشرية لذوي الهمم وفن التعامل مع ذوات الهمم، بالإضافة إلى ورشة لتعليم الخط العربي للفنانة ايمان وهبه، تعليم غرز الكورشيه للفنانة هند فرج جمعة، تعليم التفصيل والخياطة والتدريب عليها سوسن سيد، وعدة ورش للأشغال الفنية للفنانة مروة شيريت وتصميمات لعمل براويز للوحات الفنية للفنان ابراهيم حسين.