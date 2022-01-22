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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

20 لفظا إباحيًا.. مصطفى بكري عن أصحاب ولا أعز: يدافع عن المثلية|فيديو

أصحاب ولا أعز
أصحاب ولا أعز

قال  النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تعليقا على فيلم اصحاب ولا أعز  الذي أثار جدلا بسبب المثلية الجنسية، إنه هناك فارقا بين الحرية الشخصية وبين إنتاج فيلم يهاجم القيم والأخلاق.

وأضاف  بكري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :"  الفيلم يشارك في انتاجه منتج مصري،  ويستهدف ضرب القيم والثوابت في المجتمع".

وتابع مصطفى بكري:" الفيلم ليس عمل إبداعي، والفيلم به به أكثر من 20 لفظ إباحي وهذا امر لا يصح ".

واكمل مصطفى بكري:"  الفيلم يدافع عن المثلية الجنسية ونحن في مجتمع شرقي ونعلم تمام بان المثلية الجنسية فسق وفجور".

ولفت مصطفى بكري:" روسيا منعت منصة نيتفلكس من التواجد بها لأنها تتحدث عن قضايا ترفضها روسيا ".

مضيفا:" لنطالب بحجب هذه النوعية من الأفلام التي تهاجم القيم والأخلاق".
 

بكرى مصطفى بكري اصحاب نتفلكس اخبار التوك شو

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