جزء أصيل فيا.. المطرب محمد ثروت: الغناء الديني له فضل كبير علي.. فيديو

حل المطرب محمد ثروت، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج واحد "من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال المطرب محمد ثروت، إن الغناء الديني له فضل كبير علي، معقبا: "هو الذي علمني الغناء".

وأضاف: "في طنطا لم اسمع غير أغاني ديني وأم كلثوم وعبدالوهاب"، متابعا: "الغناء الديني جزء أصيل فيا".

وأشار: "عندما جلست مع رئيس الجامعة الأمريكية وسفير أمريكا، ذكرته عندما عملت له حفلة في السيد البدوي"، مردفا: "استغربت أما لقيت محافظ الغربية يقول لي السفير الأمريكي عايزك تغني أغاني دينية، علشان بيحبك جدا وبيحب أغانيك، وإحنا عاملين له حفلة وهو الذي طلب محمد ثروت".



ويكشف ثروت عن أسباب غيابه لمدة 15 عاما وعودته وتحقيقه نجاحا كبيرا بأغنية يا مستعجل فراقى، كما يتحدث عن مشواره الفني وأبرز أغانيه وألبوماتها والدور الهام للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي في مسيرته، والأغاني الوطنية التي تميز بها، ورأيه في الأغاني الحديثة وتطور الموسيقى.