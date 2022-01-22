ميدو يطالب بتعيين مدير كرة قوي الشخصية في الزمالك

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق بتعيين مدير كرة قوي في الجهاز الفني للزمالك، مشددا على أن الزمالك كان يجب أن يكون له رد فعل قوي على ما فعله روقا مع جمهور الزمالك خلال مواجهة فاركو.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من تواجد مدير كرة قوي مع كارتيرون، وهذا ليس له علاقة بعمل أمير مرتضى، لابد من تواجد أسطورة من أساطير الزمالك كمدير كرة في الجهاز الفني".

أضاف: "لابد من تعيين مدير كرة قوي الشخصية يفرض سيطرته على اللاعبين، ويضع لائحة خاصة للاعبين" .

وتابع: "كيف يخوض روقا مواجهة الزمالك وغزل المحلة بعدما أشار إلى جمهور الزمالك بالصمت، مهما كان سبب رد فعله، هذا هو جمهور الزمالك الذي كان خلافك معه".



وختم حديثه قائلا: "تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي جعل هناك تغطية على العديد من السلبيات داخل الفريق، لابد من تصحيح الأمور".