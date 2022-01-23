محمد ثروت يكشف حقيقة تجسيد شخصية الرئيس مبارك.. ويؤكد: الغناء الديني له فضل كبير علي

حل المطرب محمد ثروت، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج واحد "من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، ونرصد أبرز نقاط الحوار:

البدلة العسكرية.. محمد ثروت يوضح سر علاقته الطيبة بـ حسني مبارك |فيديو

وكشف ثروت سر العلاقة الطيبة بينه وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا: "الرئيس الراحل كان يسعد بنجاحي".

محمد ثروت يكشف حقيقة تجسيد شخصية الرئيس مبارك.. فيديو

كشف المطرب محمد ثروت، حقيقة تجسيد شخصية الرئيس الراحل مبارك في فيلم سينمائي، قائلا: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ونحن في مصر نحب أن نبرر النجاح".

محمد ثروت: الأبنودي أكثر شخص ساعدني في التوجه إلى التمثيل.. فيديو

قال المطرب محمد ثروت، إن الأبنودي أكثر شخص ساعدني في التوجه إلى التمثيل، موضحا: "أخذني للكاتب الروائي محمد جلال من أجل المشاركة في التمثيل".

بيرقصك في ثانية.. محمد ثروت: لهذا السبب نجحت المهرجانات.. فيديو

وعلق المطرب محمد ثروت، على قرار الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، ضد مطربي المهرجانات، قائلا: "ربنا معاه ويقدر يتناول هذا الموضوع بالشكل الذي يحمي فن مصر".

جزء أصيل فيا.. المطرب محمد ثروت: الغناء الديني له فضل كبير علي.. فيديو

وقال المطرب محمد ثروت، إن الغناء الديني له فضل كبير علي، معقبا: "هو الذي علمني الغناء".