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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد ثروت يكشف حقيقة تجسيد شخصية الرئيس مبارك.. ويؤكد: الغناء الديني له فضل كبير علي

محمد ثروت
محمد ثروت

حل المطرب محمد ثروت، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج واحد "من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، ونرصد أبرز نقاط الحوار:

 

البدلة العسكرية.. محمد ثروت يوضح سر علاقته الطيبة بـ حسني مبارك |فيديو
وكشف ثروت سر العلاقة الطيبة بينه وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا: "الرئيس الراحل كان يسعد بنجاحي".

 

محمد ثروت يكشف حقيقة تجسيد شخصية الرئيس مبارك.. فيديو
كشف المطرب محمد ثروت، حقيقة تجسيد شخصية الرئيس الراحل مبارك في فيلم سينمائي، قائلا: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ونحن في مصر نحب أن نبرر النجاح".

 

محمد ثروت: الأبنودي أكثر شخص ساعدني في التوجه إلى التمثيل.. فيديو
قال المطرب محمد ثروت، إن الأبنودي أكثر شخص ساعدني في التوجه إلى التمثيل، موضحا: "أخذني للكاتب الروائي محمد جلال من أجل المشاركة في التمثيل".

 

بيرقصك في ثانية.. محمد ثروت: لهذا السبب نجحت المهرجانات.. فيديو
وعلق المطرب محمد ثروت، على قرار الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، ضد مطربي المهرجانات، قائلا: "ربنا معاه ويقدر يتناول هذا الموضوع بالشكل الذي يحمي فن مصر".

 

جزء أصيل فيا.. المطرب محمد ثروت: الغناء الديني له فضل كبير علي.. فيديو
وقال المطرب محمد ثروت، إن الغناء الديني له فضل كبير علي، معقبا: "هو الذي علمني الغناء".

 

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