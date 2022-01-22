بيرقصك في ثانية.. محمد ثروت: لهذا السبب نجحت المهرجانات.. فيديو

حل المطرب محمد ثروت، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج واحد "من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وعلق المطرب محمد ثروت، على قرار الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، ضد مطربي المهرجانات، قائلا: "ربنا معاه ويقدر يتناول هذا الموضوع بالشكل الذي يحمي فن مصر".

وأضاف: "لا استمع إلى المهرجانات لكن بلاقيها طالعة لنا من التكاتك"، مردفا: "في المقام الأول يهمني الكلام الذي يحمل إيماءات سيئة أو معاني خارجة، ولا بد أن تكون لدى المطرب مقومات الغناء".

وأشار: "ليس لدي اعتراض على نوع المزيكا"، موضحا: "لا يوجد موسيقي أو شيء اسمه مهرجانات، لكن من الممكن أنهم أطلقوا عليه مهرجان بسبب الصخب"، مضيفا: "المهرجانات نجحت لأنها تخاطب الجسد وتخاطب الجزء الذي تفقد فيه مقدار كبير من حيائك، بيرقصك في ثانية واحدة لأن الرتم عالي".

ويكشف ثروت عن أسباب غيابه 15 عاما وعودته وتحقيقه نجاحا كبيرا بأغنية يا مستعجل فراقى، كما يتحدث عن مشواره الفني وأبرز أغانيه وألبوماتها والدور الهام للشاعر الراحل عبد الرحمن الابنودي في مسيرته، والأغاني الوطنية التي تميز بها، ورأيه في الأغاني الحديثة وتطور الموسيقى.