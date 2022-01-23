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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في رسالة عبر الإيميل.. امرأة تربح 3 ملايين دولار بضربة حظ

3 مليون دولار
3 مليون دولار

أثناء تحققها من بريد الوارد على "الإيميل الخاص بها، تفاجأت امرأة أمريكية برسالة إلكترونية تفيد بأنها ربحت بطاقة يانصيب بقيمة 3 ملايين دولار.

اشترت امرأة أمريكية تدعى «لورا سبيرز» عمرها 55 عامًا تذكرة للعبة Mega Millions عبر الفيسبوك لكي تحصل على جائزة قدرها 3 ملايين دولار، ونست أمرها لفترة واستمرت في حياتها.

وفي يوم ما، أثناء تصفحها البريد الإلكتروني للبحث عن "إيميل مفقود" تفاجأت الأمريكية لورا برسالة تخبرها بأنها ربحت 3 مليون.

تقول: "رأيت إعلانًا على Facebook يفيد بأن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى Mega Millions كانت مرتفعة جدًا، لذلك سجلت حسابي واشتريت تذكرة".

توجهت سبيرز مؤخرًا إلى مقر اليانصيب للمطالبة بجائزتها، وقالت بأن أموال الجائزة ستساعدها في التخطيط للتقاعد المبكر، كمل أنها ستشاركها مع عائلتها.

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