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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. "سكني": حجز أكثر من ألفي قطعة أرض خلال ساعة إلكترونياً

صدى البلد

أعلن برنامج "سكني" عن إصدار أكثر من 2000 عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال ساعة واحدة من طرحها، وتأتي الأراضي ضمن عدد من المخططات السكنية المطورة والمتاحة عبر موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني.


وبحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية “ واس” فقد سجّل التطبيق زيادة قياسية في أعداد الدخول إلى المنصة بنسبة تجاوزت 1440% مقارنةً بالأيام الاعتيادية، بمتوسط عدد زيارات 700 ألف زائر خلال اليوم الواحد.


ويأتي خيار الأراضي السكنية ضمن قائمة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها "سكني" لمستفيديه من الأسر السعودية، التي تشمل القروض المدعومة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء, بالإضافة إلى القرض المدعوم لمستفيدي خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضٍ سكنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

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وأشار "سكني" إلى استمراره في طرح عدد من المخططات النموذجية للمستفيدين المسجلين في البرنامج، والتي تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق لتلبية رغبات وتطلعات الأسر السعودية، وتصل مساحات الأراضي إلى 500م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات حجزها ومعاينة مواقع المخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map.
ويُتيح موقع وتطبيق "سكني" عدداً من المخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططاً سكنياً يوفر 180 ألف أرض، علاوة على توفير أكثر من 148 ألف وحدة متنوعة النماذج والتصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن 112 مشروعاً سكنياً تشهد غالبية مدن ومناطق المملكة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".
كما يُقدم موقع وتطبيق "سكني" العديد من الخدمات والحلول السكنية والتمويلية والتي تشمل المستشار العقاري، والدعم العيني، ومعاينة الوحدات وحجزها إلكترونياً، وإصدار عروض أسعار الجهات التمويلية، والسوق العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار "رخص البناء" و"عقود الأراضي" و"شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية" إلكترونياً، والمقاول المعتمد، غيرها من الخدمات.

برنامج سكني اقتصاد السعودية مال واعمال الحلول التمويلية عقد إلكتروني للأراضي

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