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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 23 - 1 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية والتي تجمع بين بوركينا فاسو الجابون ويليها مواجهة نيجيريا وتونس.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

بوركينا فاسو X الجابون – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max  

نيجيريا X تونس – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  

كريستال بالاس X  ليفربول – الساعة الرابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium  

ليستر سيتي  X برايتون – الساعة الرابعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

آرسنال X بيرنلي – الساعة الرابعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي X توتنهام – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    

غرناطة  X أوساسونا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD        

ريال مدريد X إلتشي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD                  

ريال سوسييداد X خيتافي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD    

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD  

ديبورتيفو ألافيس  X برشلونة – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD            

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  

كالياري X فيورنتينا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا                

تورينو X ساسولو – الساعة الرابعة عصرا            

نابولي X ساليرنيتانا – الساعة الرابعة عصرا                            

سبيزيا X سامبدوريا – الساعة الرابعة عصرا                            

إمبولي X روما – الساعة السابعة مساء                  

ميلان X يوفنتوس – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني  

لايبزيج X فولفسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا                              

هيرتا برلين  X بايرن ميونخ – الساعة السادسة والنصف مساء            

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

ميتز  X نيس – الساعة الثانية ظهرا              

بوردو X ستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا              

أنجيه X تروا – الساعة الرابعة عصرا                            

كليرمون فوت X رين – الساعة الرابعة عصرا                                  

نانت   X لوريان – الساعة الرابعة عصرا                                

مونبلييه X موناكو – الساعة السادسة مساء    

باريس سان جيرمان X ستاد ريمس – الساعة العاشرة إلا ربع مساء
 

مباريات نيجيريا وتونس ليوم الأحد 23 - 1 - 2022 ملاعب العالم مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الفرنسي مواعيد مباريات الدوري الألماني

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