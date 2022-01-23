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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: نطالب جامعة الدول العربية بموقف حازم ضد الأعمال الإرهابية للحوثيين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أعربت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن تطلعها لموقف عربي حازم ضد الأعمال الإرهابية للحوثيين.

وجاء ذلك خلال كلمة دولة الإمارات أمام اجتماع الجامعة العربية المخصص لبحث اعتداءات الحوثيين على مواقع مدنية بالإمارات

وأكدت دولة الإمارات أن ميليشيات الحوثي تواصل التعنت وتتابع الاعتداءات.

وتعقد الجامعة العربية، اليوم الأحد، برئاسة الكويت، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها أبوظبي وتسببت بمقتل 3 وإصابة 6.

ونقل عن مندوب الكويت الدائم لدي الجامعة العربية السفير أحمد البكر، قوله إن "الدورة غير العادية جاءت بناء على طلب الإمارات وتأييد الكويت ودول عربية أخرى".

وكان  الدكتور أنور قرقاش المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن الهجوم الحوثي على بلاده يعد اعتداء سافرا، وأن الإمارات لن تتوانى في الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، وهي تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للرد ومنع أي اعتداء على أراضيها.

وقال قرقاش، خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، إن موقف مجلس الأمن الدولي الذي أدان بالإجماع الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد المنشآت المدنية بأبوظبي يمثل موقفا دوليا جادا تجاه السلوك العدواني الذي تنتهجه الميليشيات وتعديها على أمن دول المنطقة والشعب اليمني وتهديدها المستمر للملاحة الدولية البحرية، داعيا إلى ضرورة ممارسة الضغوط الدولية المناسبة للوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ومنع الحوثيين من مواصلة التلاعب بمستقبل اليمن والمنطقة.

وأوضح أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة منشأة عسكرية للتمويل والتسليح وإدخال الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى اليمن لتهديد أمن دول المنطقة، الأمر الذي يستلزم تحركا دوليا لوقف هذه النشاطات الإرهابية.

وجدّد قرقاش تقدير دولة الإمارات للموقف الأميركي الذي أدان واستنكر الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، دعيا إلى العمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الاستهتار الحوثي بأمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أمس، وقف عمليات الطيران لملاك وهواة الطائرات بدون طيار في البلاد لمدة شهر، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، وذلك بعد أيام من استهداف مليشيات الحوثي مواقع في إمارة أبوظبي بواسطة طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.
 

الامارات جامعة الدول العربية اخبار العالم اخبار العالم الآن اخبار العالم اليوم انتهاكات الحوثيين

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