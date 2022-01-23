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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عقل يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد محمود ناجي بطور سيناء|صور

تفقد اللجان
تفقد اللجان

تفقد اليوم  محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة   الشهيد محمود ناجي بطور سيناء 
حيث تابع عقل امتحانات الصف االثاني الثانوي العام بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية التابعة لإدارة طور سيناء 
واطمأن عقل  على حسن سير أعمال اللجان بالمدرسة، مؤكدا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير كافة سبل الراحة للطالبات داخل اللجان، وتحقيق الانضباط بها مع تنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.
موجها  بضرورة حظر أي أجهزة داخل المدرسة، أو مواد ومقررات خارج المسموح به من جهة الوزارة، مع التأكيد بمراعاة الدقة أثناء توقيع الملاحظين بالاسم الثلاثي، وكذلك مراعاة الدقة أثناء تقدير الدرجات، ورصدها أولا بأول مع الالتزام بكشوف توزيع المقدرين للدرجات، والمراجعين، والتوقيع بالاسم ثلاثيا.
يذكر أن اليوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 بدأت امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدارس مدن محافظة جنوب سيناء ووفق جدول الوزارة في مادة " اللغة العربية من 9.00 ص : 12.00 م عام ومادة " تطبيقات الرياضيات " علمي من 12.00 م : 3.00م ومادة " الجغرافيا " من 12.30 : 2.30 م أدبي، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام بالمحافظة 695 طالبا / طالبة ، منهم بإدارة طور سيناء 475 طالباً / طالبة بالصف الثاني الثانوي العام منهم 207 طلاب بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية.
اقرا ايضا: 
غدا بدأ امتحانات النقل للصف الاول بجنوب سيناء 
 

لجان امتحانات

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امتحانات الثانوي محمود ناجي عقل جنوب سيناء

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