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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هبة السواح تشارك بكتاب "سندريلا سيكريت" في معرض القاهرة الدولي بدورته الـ53

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تشارك الكاتبة هبة السواح، في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاق فعالياته يوم الأربعاء المقبل، بكتاب "سندريلا سيكريت"، والتي استطاعت الكاتبة فيه الدمج ما بين الأسلوب العلمي والبسيط مع قصة رائعة، والصادر عن دار رواق.

يحتوي الكتاب على خمس نصائح هامة للسيدات، ويصلح ايضا للرجال، وذلك لأنه يحتوي على العديد من النصائح التي تفيد الجنسين.
ومن أجواء الكتاب:

"اعرفي أهميتك وقيمتك في هذه الدنيا، يجب أن تعرفي اهميتك وتشعري بذاتك، وأن تجدي مميزاتك التي تختلف عن الآخرين، وعليك أن تكوني متأكدة من أن الله تعالى خلقك لهدف ما، كوني مدركة انك مسئولة عن حياتك، لا يجب ان تنتظري أي معونة من أحد حتى تغير ظروفك للأفضل، فالمستقبل هو اختيارك انت فقط وكل الأشياء تعتمد على الله ثم على مجهودك الشخصي ورغبتك في أن تصبح قوية، كوني متوازنة. إن الله تعالى خلقنا أسوياء، وجعلنا نحتاج الى العديد من الاحتياجات في الحياة، ولذلك فإن أسباب السعادة متعددة ولا تتوقف على احتياج واحد فقط. اهتمي بنفسك، كوني صديقة نفسك، فيجب أن تقومي بتشجيعها وفهمها واعطائها الثناء والتقدير الذي تحتاجه، فنفسك هي أقرب البشر اليك وهي التي تظل معك طوال الاربعة والعشرين ساعة. وعليك الاهتمام بها وسماعها كما تفعلين مع الاشخاص المحيطين بك حتى لا تفقدي توازنك. كوني حرة، يجب أن تكوني شخص حر من داخلك ولا تكوني تحت رحمة أحد، ولا تجعلي تقدمك وطموحك متعلق بأي شيء، فيجب أن تكوني المسيطر الوحيد بعد الله على حياتك".

الكاتبة هبة السواح معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب سندريلا سيكريت الدمج ما بين الأسلوب العلمي والبسيط خمس نصائح هامة للسيدات

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