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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير إدارة تعليم قنا يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي

متابعة لجان الامتحانات
متابعة لجان الامتحانات بقنا

تابع عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قنا التعليمية، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بضرورة متابعة سير العمل بلجان الامتحانات بكافة مدارس الإدارة.  


بدأت الجولة بزيارة مدرسة السلام الثانوية بنين، ومنها إلى مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، تابع خلالهما سير الامتحانات داخل اللجان.

 

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وشدد القبانى، على تطبيق الإجراءات الإحترازية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكد أن المتابعات الميدانية لقيادات التعليم بإدارة قنا هدفها متابعة العملية الإمتحانية بشتى جوانبها للتأكد من كافة القرارات الوزارية المنظمة للعمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتوفير الجو المناسب لأداء الإمتحانات بصورة طيبة دون أي شكاوي أو صعوبات تعكر صفو سير العملية الإمتحانية بها .

وفي سياق متصل تفقد القبانى بعض اللجان وحجرات الكنترول بالمدارس، مشدداً على مراعاة الدقة في التصحيح ومراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب هو هدفنا الأول فهم أمانة في أعناقنا جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق الدائم والسداد للجميع.

متابعة لجان الامتحانات بقنا
متابعة لجان الامتحانات بقنا
متابعة لجان الامتحانات بقنا
متابعة لجان الامتحانات بقنا

 

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