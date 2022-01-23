معا فى السراء والضراء.. شريف إكرامى يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده

احتفل شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، بعيد ميلاد رمضان صبحى لاعب الفريق وزوج شقيقته، حيث يحتفل بعيد ميلاده الـ25، حيث أنه من مواليد 23 يناير 1997.



ونشر شريف إكرامى صورته ، برفقة رمضان صبحى عبر صفحته الرسمية وعلق عليها قائلا: "معًا فى السراء والضراء.. أسعد عيد ميلاد أخى".



ويعتبر رمضان صبحي من أفضل وأبرز المواهب في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، نظراً لصعودة للفريق الأول بالنادي الأول وهو بعمر 17 عاما فقط.



وكان ينتظر الجميع أن يكون رمضان صبحي خليفة النجوم الكبار في النادي الأهلي وشارك مع الفريق الأول منذ عام 2014 حتى 2016 ليطلب خوض تجربة الاحتراف الخارجي بالدوري الإنجليزي.

وفي سبتمبر 2020 فاجئ رمضان صبحي الجميع وقرر الرحيل إلى صفوف بيراميدز وعدم التجديد للنادي الأهلي، ولكن حتى الأن لم يظهر بالمستوى المطلوب منه ولم يحصل على أي لقب مع الفريق السماوي.

وعلي جانب اخر يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية.