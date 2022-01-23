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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يضم 9 معامل بإجمالي 290 جهازا.. تفاصيل معمل الاختبارات الإلكترونية بتمريض حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

افتتحت جامعة حلوان المقر الثاني للاختبارات الالكترونية  للقطاع الطبي بالجامعة ،   ويشرف علي مراكز الاختبارات الدكتور احمد صلاح الدين المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة حلوان و الدكتورة سامية جامع مدير مركز الاختبارات الإلكترونية .

و وتحتوي معامل  الاختبارات الالكترونية على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظومة إنذار وإطفاء حريق، كاميرات مراقبة لكل قاعة، وانترنت هوائي، بالإضافة إلي أنظمة حماية لغرف السيرفرات.

و يضم المركز الثاني للاختبارات الالكترونية بتمريض حلوان  ،  ٩ معامل بإجمالي ٢٦٠ جهاز كمبيوتر وحجرة مراقبة بالكاميرات.


ويأتي افتتاح المركز  في ظل سعي جامعة حلوان إلى التحول الرقمي وتطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة  إلى أهمية هذه الاختبارات في معرفة مستوى الطلاب وتصنيفهم إلى مجموعات و تسهيل عملية إجراء  التحليلات الإحصائية، ومنع الغش وتحقيق الشفافية. 

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جدير بالذكر انه قد أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن بدء الدورات التدريبية لشهر فبراير 2022، لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالجامعة. 

ونوه المركز بأنه يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وأكد ممدوح مهدي، أن الجامعة تحرص وتهتم  بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

 

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:
‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

جامعة حلوان الدورات التدريبية التحول الرقمي الاختبارات الالكترونية تطوير العملية التعليمية المركز الثاني

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