إصابة 4 أشخاص في تصادم جرار زراعي مع ميكروباص في المنيا

أصيب 4 اشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعى على الطريق الزراعى القاهرة اسوان الزراعى بالقرب من كمين بنى أحمد التابع لمركز المنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،اخطارا من غرفة عمليات النجدة ،يفيد بتصادم سيارة ميكروباص ،بجرار زراعى بالقرب من كمين بنى أحمد على الطريق الزراعى القاهرة أسوان ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتم فرض كردون أمنى وتم إزالة آثار الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص ،تم نقلهم إلى المستشفى العام ، لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق .