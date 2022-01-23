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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم جرار زراعي مع ميكروباص في المنيا

تصادم سيارتين بالمنيا
تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 4 اشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعى على الطريق الزراعى القاهرة اسوان الزراعى  بالقرب من كمين بنى أحمد التابع لمركز المنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،اخطارا من غرفة عمليات النجدة ،يفيد بتصادم سيارة ميكروباص ،بجرار زراعى بالقرب من كمين بنى أحمد  على الطريق الزراعى القاهرة أسوان ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتم فرض كردون أمنى وتم إزالة آثار الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص ،تم نقلهم إلى المستشفى العام ، لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق .

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