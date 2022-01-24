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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للسياحة: الانتهاء من تطوير فندق سفير ذهب نهاية يناير 2022

فندق سفير ذهب
فندق سفير ذهب

كشف مجلس إدارة شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،عن انتهاء أعمال التطوير فى فندق سفير ذهب المملوك لها نهاية يناير 2022 طبقا لإفادة استشاري المشروع وجاري الانتهاء من كل الإجراءات والتصاريح اللازمة قبل إفتتاح الفندق.

وأعلنت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن  تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2021.

وسجلت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صافي ربح قبل الضريبة بلغ 151.13 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2021، مقابل 106.46 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت إيرادات شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاعا خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 241.72 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،  سجلت صافي ربح بلغ 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 67.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الثلاثة أشهر لتسجل 112.18 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 17.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

شركة مصر للفنادق

تعد شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعات السياحية والكازينوهات و المطاعم .

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص.

مصر للفنادق السياحة المنتجعات السياحية المطاعم وزارة قطاع الاعمال العام

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