تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام من الكوابيس .. سؤال ورد للدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف .

وقال مبروك عطية خلال فيديو على قناته الرسمية ": الموت أجل واشغل بالك بالدعاء لها، ولو تسلط عليك الشيطان أخرجك من الملة .

وأضاف : أنت لم تتسبب في الموت، لانملك إلا الدعاء بالرحمة لوالدتك وتصدق عنها وأبعد عن وساوس وألاعيب الشيطان التي بوسعها ستجعلك في مزيد من الكابة .. قدر الله وما شاء فعل



أوضح الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، رأيه في أحقية حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج بعد طلاقها، قائلاً: «إن الكلام فيه لغط كثير ولكن حين يتم شرحه بهدوء سنعرف كل شيء».

وقال « عطية» في إجابته عن سؤال: «ما رأيك في الحديث المنتشر في الفترة الماضية عن أن الزوجة تأخذ نصف ثروة زوجها عند الطلاق؟»: «لو أن رجلاً تزوج امرأة لمدة عشرين عامًا، ساعدته وشقيت معه وأنفقت من مالها، فحين يطلقها يدفع لها من أنفقته ولا تأخذ النصف ولا الثمن ولا شيئاً».

وأكد أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، فكونها ساهمت معه بشيء لا تضيعها فحين يأتي الانفصال، مضيفاً: «إن كانت عملت وبنت معه نصف المنزل، تأخذه، فإن أنفقت شيئَا تأخذه، «لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» ...كدا ريحنا الدنيا كلها ومبقناش زي الأجانب...تاخد اللي دفعته».



