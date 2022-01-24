ارتفاع حجم الشحن ونقل الركاب عبر الممرات المائية في الصين خلال 2021

ارتفع حجم الشحن ونقل الركاب عبر الممرات المائية في الصين خلال عام 2021، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة النقل في بكين.

وبلغ إجمالي حجم الشحن عبر الممرات المائية في الصين 8.24 مليار طن في العام المنصرم، بزيادة 8.2 بالمئة على أساس سنوي.

وشهدت مقاطعة هاينان الواقعة أقصى جنوبي الصين أكبر زيادة في حجم الشحن عبر الممرات المائية، بارتفاع بلغ 52 بالمئة على أساس سنوي.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالي عدد رحلات الركاب عبر الممرات المائية 163.37 مليون رحلة، بزيادة 9 بالمئة على أساس سنوي.

مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين

وأظهرت البيانات أن مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين سجلت أكبر زيادة في عدد رحلات الركاب عبر الممرات المائية، بارتفاع بلغ 160.9 بالمئة على أساس سنوي.