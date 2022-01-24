أخبار التوك شو| إلهام شاهين تهاجم منتدى "أصحاب ولا أعز".. والأرصاد تكشف طقس الفترة المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الحرارة تنخفض3 درجات.. الأرصاد: موجة البرد الشديدة مستمرة حتى نهاية يناير.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر لا تتعرض لعواصف قادمة من الخارج ولكنها تأثرت بالكتل الهوائية الناتجة عن العواصف الحادثة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن موجة البرد الشديدة التي تعيشها محافظات الجمهورية مستمرة حتى نهاية شهر يناير.

متعافٍ من السرطان يروي تجربته اثناء العلاج بمستشفى شفاء الأورمان

روى محمد حسن متعافي من السرطان تجربته في محاربة المرض بمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر.

بثينة رشوان:المخرج مجدي أبوعميرة استبعدني من المال والبنون بسبب رفضي الزواج منه..فيديو

قالت الفنانة بثينة رشوان، إن شخصية ثريا في مسلسل " المال والبنون " التي قدمتها حنان ترك كنت أنا المرشحة الأولي لها وتم اختياري من بين اكثر من 150 بنت ولكني تفاجأت أني استبعدت .

نائب حزب النور: هبلغ عن صاحبي لو عرفت إنه شاذ.. وعمرو أديب يحرجه بسؤال | فيديو

طالب النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور، بتشريعات وقوانين تجرم الجرأة علي نشر الشذوذ، وهناك من يحاول تجميل اللفظ بالمثلية، وهذا انحراف عن الفطرة الإنسانية وفعل قوم لوط وتم ذم هذا الفعل في سنة النبي- صلى الله عليه وسلم-.

الصحة العالمية: فلورونا متحور من أوميكرون وليس مثيرا للقلق

كشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن القلق من خروج متحور جديد من أوميكرون باسم فلورونا قائلاً:" متحور فلورونا خارج من أوميكرون لكنه ليس مثيرا للقلق.

الصحة العالمية: 18 مليون إصابة بـ أوميكرون حول العالم

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إنه تم تسجيل أكثر من 18 مليون إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» في دول العالم كافة.

ياسر رزق: 25 يناير ثورة حقيقية رغم وجود مؤامرة

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن هناك مؤامرة أمريكية ليست خفية بدأت من الاحتواء المزودج لإيران والعراق، وتحريض العراق على الصراع مع إيران، ثم غزو العراق، ثم فكرة إعادة رسم الشرق الأوسط والشرق الأوسط الجديد.

زوجة الشهيد عبد الرحمن عادل: أصحابه استشهدوا على إيده وكان دايما بيتمناها

قالت سولافة إمام، زوجة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل، إن زوجها اُستشهد في 6 أكتوبر عام 2021، في حادث أمني بمحافظة الإسماعيلية، وفي وقت البلد بها استقرار أمني منذ فترة، بفضل الرئيس السيسي ووزير الداخلية.

إلهام شاهين لمشتركي نتفليكس بعد هجومهم على أصحاب ولا أعز: إنتو منافقين

شنت الفنانة إلهام شاهين، هجوما لاذعاً على رواد التواصل الاجتماعي، بعد هجومهم غير المبرر على فيلم أصحاب ولا أعز.