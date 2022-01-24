عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| إلهام شاهين تهاجم منتدى "أصحاب ولا أعز".. والأرصاد تكشف طقس الفترة المقبلة

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الحرارة تنخفض3 درجات.. الأرصاد: موجة البرد الشديدة مستمرة حتى نهاية يناير.. فيديو
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر لا تتعرض لعواصف قادمة من الخارج ولكنها تأثرت بالكتل الهوائية الناتجة عن العواصف الحادثة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن موجة البرد الشديدة التي تعيشها محافظات الجمهورية مستمرة حتى نهاية شهر يناير.

متعافٍ من السرطان يروي تجربته اثناء العلاج بمستشفى شفاء الأورمان
روى محمد حسن متعافي من السرطان تجربته في محاربة المرض بمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر.

بثينة رشوان:المخرج مجدي أبوعميرة استبعدني من المال والبنون بسبب رفضي الزواج منه..فيديو
قالت الفنانة بثينة رشوان، إن شخصية ثريا في مسلسل " المال والبنون " التي قدمتها حنان ترك كنت أنا المرشحة الأولي لها  وتم اختياري من بين اكثر من 150 بنت ولكني تفاجأت أني استبعدت .

نائب حزب النور: هبلغ عن صاحبي لو عرفت إنه شاذ.. وعمرو أديب يحرجه بسؤال | فيديو
طالب النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور، بتشريعات وقوانين تجرم الجرأة علي نشر الشذوذ، وهناك من يحاول تجميل اللفظ بالمثلية، وهذا انحراف عن الفطرة الإنسانية وفعل قوم لوط وتم ذم هذا الفعل في سنة النبي- صلى الله عليه وسلم-.

الصحة العالمية: فلورونا متحور من أوميكرون وليس مثيرا للقلق
كشف الدكتور أحمد المنظري  المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن القلق   من خروج متحور  جديد  من أوميكرون باسم فلورونا  قائلاً:" متحور فلورونا خارج من أوميكرون لكنه ليس مثيرا للقلق.

الصحة العالمية: 18 مليون إصابة بـ أوميكرون حول العالم
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إنه تم تسجيل أكثر من 18 مليون إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» في دول العالم كافة.

ياسر رزق: 25 يناير ثورة حقيقية رغم وجود مؤامرة
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن هناك مؤامرة أمريكية ليست خفية بدأت من الاحتواء المزودج لإيران والعراق، وتحريض العراق على الصراع مع إيران، ثم غزو العراق، ثم فكرة إعادة رسم الشرق الأوسط والشرق الأوسط الجديد.

زوجة الشهيد عبد الرحمن عادل: أصحابه استشهدوا على إيده وكان دايما بيتمناها
قالت سولافة إمام، زوجة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل، إن زوجها اُستشهد في 6 أكتوبر عام 2021، في حادث أمني بمحافظة الإسماعيلية، وفي وقت البلد بها استقرار أمني منذ فترة، بفضل الرئيس السيسي ووزير الداخلية.

إلهام شاهين لمشتركي نتفليكس بعد هجومهم على أصحاب ولا أعز: إنتو منافقين
 شنت الفنانة إلهام شاهين، هجوما لاذعاً على رواد التواصل الاجتماعي، بعد هجومهم غير المبرر  على فيلم أصحاب ولا أعز.

شرق المتوسط محمود شاهين الصحة العالمية عام 2021 منظمة الصحة العالمية مجلس النواب الأورمان

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخا باليستيا حوثيا اتجاه السعودية

شوقي غريب عن مباراة مصر وكوت ديفوار: المصري تحت الضغط يخرج أقصى ما لديه

من فئة الـ SUV .. لامبورجيني أوروس موديل 2022 بالإمارات|صور

كيف دعم مركز "فكرتك شركتك" ريادة الأعمال في مصر خلال 2021

وان بلس تستعد لإطلاق هاتف رائد بسعر منافس

10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات لرواد الأعمال.. اعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ