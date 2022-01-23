زوجة الشهيد عبد الرحمن عادل: أصحابه استشهدوا على إيده وكان دايما بيتمناها

قالت سولافة إمام، زوجة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل، إن زوجها اُستشهد في 6 أكتوبر عام 2021، في حادث أمني بمحافظة الإسماعيلية، وفي وقت البلد بها استقرار أمني منذ فترة، بفضل الرئيس السيسي ووزير الداخلية.

وأضافت سولافة إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أفضل أيام زوجي لما اشتغل في فترة تولي الرئيس السيسي.. وكان بيشتغل في شمال سيناء 7 أعوام.. وأصحابه استشهدوا على إيده.. وكان دئما يتمنى الشهادة".

وتابعت زوجة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل: "كان بيقول أنا عايز أخدم بلدي ومتزعليش لو أنا اُستشهدت.. قولتله أكيد هزعل ولكن مصر تستاهل إن احنا نضحي عشانها.. وتستاهل إن الواحد يفديها بروحه".

وعن تكريم الرئيس السيسي لـ أُسر شهداء الشرطة في عيدهم الـ 70 اليوم، قالت سولافة إمام: "بحس إنهم أهل لينا .. وهما العوض .. لأنهم واقفين جمبينا وجمب أولادنا بفضل توجيهات الرئيس السيسي ووزير الداخلية والعلاقات الإنسانية .. كلهم بيحسسونا إن مفيش فرق بينهم وبين والد الأولاد الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل .. وإنهم اخواتهم وأي حاجة بيعملوها ليهم".

وأضافت زوجة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل: “الرئيس عمره ما قصر مع أي حد .. يبقى مش هيأثر مع زوجات الشهداء لأنه جابر للخواطر”.