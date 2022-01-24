رئيس التعاون: تعاقدنا مع مصطفى فتحي ولن نكون كوبري لإنتقاله إلى الأهلي

نفى سعود الرشودي رئيس نادي التعاون السعودي، الشائعات التي ترددت مؤخراً حول كون النادي السعودي "كوبري" لانتقال مصطفى فتحي لأحد الأندية.

وكان نادي التعاون السعودي، قد أعلن ضم مصطفى فتحي لاعب الزمالك رسميا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الرشودي في تصريحات عبر قناة "الحياة": "لن اقول مبلغ صفقة مصطفى فتحي بسبب العلاقة المحترمة بين الطرفين، وكان المبلغ مرضي بالنسبة للطرفين، وتعاقده معنا ٣ سنوات ونصف".

وأضاف: "التعاون لن يقبل بأن تكون صفقة مصطفى فتحي "كوبري" لأي نادٍ".

واختتم: "الحديث عن انتقاله للأهلي عن طريقنا غير صحيح تماما، وكان بإماكنهم التعاقد معه دون الحاجة الينا".