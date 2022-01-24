بميكي ماوس .. تامر عاشور ينشر صورة جديدة برفقة ابنته عبر "فيس بوك"

نشر الفنان تامر عاشور صورة جديدة له برفقة أبنتة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات والحالات "فيسبوك".

وظهر فيها أيدة برفقة أيد بنتة وهي واضعة له "أستكير "ميكي مأوس ،معلقاً "هي اللي جت خلتني أحس دخلت حياتي عملت حس".

مما نال إعجاب متابعية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وجاءت أبرز العليقات كالتالي :"هي وصلت لميكي كمان ربنا يخليهالك"،"عسولة ماشاء الله ربنا يخلي "،" تفرح بيها يارب ".

ويذكر أنه قد تصدرت أغنية: "خليني في حضنك" للفنان تامر عاشور، تريند رقم 1 بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “خليني ف حضنك يا حبيبي .. ده ف حضنك بهدى وبرتاح .. أنا كل مشاعري معاك راحو .. وكمان قلبي لقلبك راح .. ولا بضحك وأفرح من قلبي .. غير لو جمبي انا كانو عينيك .. لو تبعد عني ولو ثانيه .. بتجنن يا حبيبي عليك”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=494679735359732&id=100044531285534