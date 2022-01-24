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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أمراض صدرية: 37 % من مسحات كورونا السلبية كاذبة

تحليل كورونا
تحليل كورونا

قال الدكتور عادل خطاب ، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن تحليل كورونا ليس سهلا، ويجب عمل التحليل إذا ظهرت أي أعراض للانفلونزا.

وتابع خطاب  خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، :" 37% من مسحات كورونا يكون سلبي كاذب ، وهناك دلالات اخرى اهمها إذا كان مخالطا لمصاب بالفيروس متابعا : “ خد الدوا على طول لو كنت مخالط متضيعش فلوسك على البي سي أر”.

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 وأوضح أنه حال  وجود صعوبة بالتنفس، أو انخفاض نسبة الأوكسجين لأقل من 90، وجود سرعة ملحوظة في ضربات القلب يجب التوجه للمستشفى على الفور.

وأضاف أن ارتفاع درجة حرارة جسم المريض لأعلى من 37 ونصف تستلزم الكشف والمتابعة لمعرفة الأسباب والعلاج.

واستكمل :" الموجة الحالية من كورونا الأعراض أسهل وأخف ، ولكن لا تنخدعوا فقد تصل الأمور إلى المستشفى بعد نزول أوميكرون على الرئة ، ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية ".

كورونا اللجنة العليا للفيروسات التنفسية الأمراض الصدرية جامعة عين شمس تحليل كورونا

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