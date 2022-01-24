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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي محمد علي : دفاع كوت ديفوار كارثي.. والفراعنة ليس منتخب النجم الأوحد

علي محمد علي
علي محمد علي

أكد المعلق علي محمد علي، أنه سعيد بالتعليق على مباراة مصر وكوت ديفوار القادمة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون فى إطار مباريات دور الـ١٦ من البطولة .

وأضاف في تصريحات  عبر "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز، ولدينا عدد كبير من اللاعبين يستطيعوا إزعاج دفاعات الأفيال، ولدينا محمد صلاح يستطيع التعامل مع هذه المواقف".

وواصل "النجم المصري محمد صلاح يقدم مستويات جيدة ولسنا منتخب اللاعب الأوحد، وكيروش لا يحب التغييرات بشكل كبير وأتمنى أن يفاجئ الجميع بتقديم أداء جيد وكبير خلال المباراة القادمة".

وتابع "أتمنى تواجد منتخب مصر في المباراة النهائية ويجب أن يكون لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجميع داخل منتخب مصر، ولابد أن يكون هناك إعداد بدني وذهني واختيار طريقة اللعب المانسبة لهذه المباراة".

وأكمل "منتخب مصر يمتلك أفضل حارس في دور المجموعات والخبرات الكبيرة سواء في خط الدفاع ووسط الملعب والهجوم، وأتمنى أن يظهر عبد الله السعيد بالمستوى المعهود خلال المباراة القادمة".

على محمد على مصر وكوت ديفوار كاس امم افريقيا محمد صلاح كيروش

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