Devel Sixteen سيارة خارقة بقدرات مذهلة تصل إلى 5000 حصان| فيديو

قدمت شركة Defining Extreme نفسها في عام 2013 كإحدى الشركات المصنعة للسيارات الخارقة في العالم، وكانت الشركة بدأت ابحاثها في عام 2008 وتطمح لاقتحام المنافسة العالمية ومنافسة شركات عملاقة صاحبة تاريخ عريق.

كشفت الشركة عن سيارتها الخارقة الجديدة Devel Sixteen أثناء اختبارها من خلال مقطع فيديو حماسي نشره صانع السيارات في دبي، ويقول وصف الفيديو أنه تم اختبارها على الطرق الإيطالية.

اختبرت الشركة الأسبوع الماضي إصدار المحرك V8 من سيارة Devel Sixteen والذي تبلغ قوته 1500 حصان على حلبة سباق إيطالية، يمكن مشاهدتها من خلال الفيديو المضمن مع الخبر.

كما تم اختبار إصدار المحرك V16 من سيارة Devel Sixteen ولكن بدون توربو رباعي، حيث تنتج قوة جبارة تصل الى 3000 حصان كما ستأتي بإصدار مخصص للحلبات تصل قوتة الى 5007 حصان وعزم دوران يصل الى 3757 رطل قدم (5094 نيوتن متر)، وتقول الشركة ان السرعة القصوى ستبلغ 320 ميلاً في الساعة (515 كيلومتراً في الساعة).

تم تزويد طرازات سيارة Devel Sixteen المخصصة للطريقV8 و V16 بعلبة تروس مزدوجة القابض، بينما ستستخدم سيارة الحلبات علبة تروس تستخدمها عربات الجر.

تنشط Devel بشكل كبير على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتزويد عملائها المحتملين بتحديث حول منتجها، حيث تتلقى الشركة طلبات بالفعل ولكن المشتري سيضطر إلى الانتظار ثمانية أشهر للتسليم، وذلك بعد اكتمال مرحلة التطوير.

سيبدأ سعر Devel Sixteen من 1.6 مليون دولار لإصدار V8و 1.8 مليون دولار لسيارة V16و 2 مليون دولار للسيارة الخارقة المخصصة للحلبات فقط.