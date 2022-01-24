ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-1-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 24-1-2022 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 34-35 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 34- 36 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 70 -74 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 -60 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 21-22 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 24-1-2022 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6 _ 6.25 جنيه

كتكوت ساسو : 5.5_5.75 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 24-1-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 53-53.5 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 49-49.5 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 59-61 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 24-1-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.