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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-1-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-1-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 24-1-2022  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 34-35 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 34- 36 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 70 -74 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 -60 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 21-22 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 24-1-2022  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6 _ 6.25 جنيه 

كتكوت ساسو : 5.5_5.75 جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 24-1-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 53-53.5 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 49-49.5 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 59-61 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  24-1-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

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